مقتل وإصابة 6 مسلحين في عملية أمنية شمال غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم /السبت/، مقتل أربعة مسلحين على الأقل، وإصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمالي غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن قوات الأمن شنت عملية أمنية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة "باغ"، مشيرة إلى أنه تم مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر أثناء تنفيذ العملية، فيما تتواصل عمليات التمشيط في المنطقة للبحث عن أي عناصر مسلحة أخرى.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

