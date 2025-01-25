المصري يبحث عن مساعي للخروج من أزمة إيقاف القيد الشتوي

يبحث النادي المصري البورسعيدي عن مساعي للخروج من أزمة إيقافه التي أقرها الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك قبل انتهاء فترة انتقالات يناير الجارية "المريكاتو الشتوي".

حيث يسعى مسؤولي النادي لوضع حلول عاجلة بجدولة المستحقات المالية الخاصة بالراحل إيهاب جلال والتؤام حسام وإبراهيم حسن.

وكان قد أعلن سابقًا علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي، عن حاجاته لعقد عدة صفقات لتدعيم الفريق في الفترة الحالية.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار منع القيد للنادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل إيهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن .

وقال الاتحاد في بيان رسمي، "مستحقات إيهاب جلال وحسام حسن و راء استمرار إيقاف قيد النادي المصري في يناير تقرر استمرار منع القيد للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بسبب عدم سداد النادي مستحقات الراحل ايهاب جلال، والجهاز الفني السابق للمصري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.