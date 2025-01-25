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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة زاهر جلال

محافظ مطروح يفتتح
محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة زاهر جلال
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افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمنطقة زاهر جلال، بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والمهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين، ومختار جبريل الصنقري رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح. 


تفقد محافظ مطروح باكيات السوق مع الإقبال الكبير عليه من المواطنين للشراء مع التخفيضات التى يشملها السوق من ٢٠ % فأكثر للسلع الغذائية وغير الغذائية والخضروات والفواكه بسوق اليوم الواحد  تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، وتنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة وبالتعاون مع الشركة العامة لتجارة الجملة ومشاركة نحو ٣٠ تاجر جملة وتجار الخضروات والفاكهة. 

ووجه محافظ مطروح بأن يقام يوم السبت من كل أسبوع في منطقة مختلفة لمساحة المحافظة الواسعة والحرص على الوصول إلى جميع المناطق الأكثر كثافة وتحقيق المستهدف من وصوله إلى المواطنين للتخفيف عنهم الأعباء. 

ووجه محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة في تنظيم وفرش السوق بشكل حضارى من حيث توحيد شكل الباكيات والإعلان عن أسعار السلع مع تحقيق الاستفادة للمواطنين. 

محافظ مطروح يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة زاهر جلال

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سوق اليوم الواحد بمنطقة زاهر سوق اليوم الواحد الغرفة التجارية بمطروح