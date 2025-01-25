إعلام فلسطيني: 3 حافلات تقل 114 أسيراً محرراً تصل إلى رام الله

أفاد إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بأن 3 حافلات تقل 114 أسيرا محررا تصل إلى مدينة رام الله، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

غادرت الحافلات التابعة لسجن "عوفر" باتجاه مدينة رام الله، حيث تسلمت فرق "الصليب الأحمر" الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وتشمل هذه المرحلة أسماء بارزة من الأسرى المحكومين بالمؤبد، الذين يُتوقع الإفراج عنهم، مع إبعاد بعضهم إلى دول أخرى. من بين الأسماء المنتظر الإفراج عنها: زكريا الزبيدي، أحمد البرغوثي، وائل قاسم، ومحمود عطاالله.

في هذا السياق، أعلنت حركة "حماس" عن قائمة تضم 200 أسير سيتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن هذه المرحلة، مع ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

على الجانب الآخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة "بيتونيا" غرب رام الله، حيث أطلقت قنابل صوتية واعتدت على الطواقم الصحافية المتواجدة، في محاولة لمنع الاحتفالات الفلسطينية بالإفراج عن الأسرى.

وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد سلمت صباح اليوم السبت أربع أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر، وسط حشد فلسطيني كبير.

وتشمل الدفعة الثانية من الصفقة الإفراج عن 120 أسيرًا من أصحاب المؤبدات، بالإضافة إلى 80 أسيرًا آخرين من ذوي الأحكام العالية.