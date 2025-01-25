نادي الأسير: تحرير أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، أن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل، محمد طوس، سيكون ضمن الدفعة التي سيتم إطلاق سراحها في سياق صفقة التبادل مع حماس.

ويبلغ طوس 69 عامًا، وهو معتقل منذ العام 1985 وينتمي إلى حركة فتح، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وأمضى 40 عامًا بشكل متواصل في السجون الإسرائيلية، وسيكون ضمن المعتقلين الذين سيتم إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية، نقلا عن "فرانس برس".

وتفرج إسرائيل،عن 200 معتقل فلسطيني في سجونها مقابل 4 إسرائيليات محتجزات في غزة، ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس.

وتتضمن قائمة المعتقلين 120 سجينا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.