بالصور.. أشهر العازفين يحتفون باسم القصبجي في مهرجان "كتارا لآلة العود"

شارك في الحفل الثالث من مهرجان كتارا لآلة العود مجموعة من أمهر العازفين الذين أبدعوا وقدموا مجموعة من المعزوفات الموسيقية.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالموسيقار الكبير محمد القصبجي، وأحيا اليوم الثالث منه العازفين: علاء شاهين من الأردن، دكتور جواتشن جو من الصين، محمد السليطي من قطر، نزيه أبو الريش من سوريا، نبراس الملاّهي من سلطنة عُمان، دكتور علي كريم من تركيا، نجم سهيل من السعودية، محمد سبسبي من سوريا.

وقام بالغناء كل من ألما إسبي من إندونيسيا التي غنت "يا صباح الخير" و "يا قلبي" في حين غنت اللبنانية ولاء الجندي "مدام تحب بتنكر ليه" وأغنية خاصة بها بعنوان "عرفتك" وذلك بمصاحبة التخت الشرقي، بعدها تم تقديم المعزوفة المشتركة لأغنية "أنا قلبي دليلي" بمشاركة كل العازفين مع التخت الشرقي.



وأخيرًا كانت لحظة التكريمات من محمد المرزوقي المدير التنفيذي لمركز كتارا لآلة العود، بتسليم دروع التكريم لكل العازفين المشاركين في الليلة الثالثة.

ويعد مهرجان كتارا لآلة العود، واحدًا من أبرز الفعاليات الموسيقية، حيث يعزز التراث الثقافي العربي وتسليط الضوء على آلة العود كجزء أساسي من الهوية الموسيقية العربية.

وكانت النسخة الرابعة للمهرجان قد أعلنت عن الاحتفاء هذا العام بالموسيقار الكبير محمد القصبجي تحت عنوان “القصبجي الذي سبق عصره”، لتقديمه إسهامات هامة في تطوير الموسيقى العربية، وعُرف بإبداعاته التي أثرت في العديد من الأجيال.

ويمثل تكريم القصبي تقديرا لجهوده الكبيرة في الحفاظ على التراث الموسيقي العربي، كما شهد المهرجان افتتاح معرض صناع آلة العود الذي يقام في ساحة الحكمة، والذي تضمن 9 أجنحة تمثل العديد من دول العالم، تعرض مختلف أنواع وأشكال الأعواد وفق مواصفات فنية دقيقة.