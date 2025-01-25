المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع الرهائن المتبقين في غزة

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن المجندات الأربع اللواتي أطلقت حماس سراحهن اليوم السبت وصلن إلى مركز استقبال رعيم في غلاف غزة.مؤكدا التزام الجيش بإعادة جميع الأسرى المتبقين إلى ديارهم.

وقال هاجاري - في تصريحات صحفية - "إن المجندات الأربع في طريقهن إلى ديارهن، بعد أن تم تسليمهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (لشاباك)، وقد وصلن الآن إلى مركز استقبال رعيم للقاء والديهم"، وفقا لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكانت حماس قد احتجزت المجندات الأربع خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023 أثناء عملهن كمراقبين في قاعدة ناحل عوز شرق مدينة غزة.

وأضاف هاجاري "نحن ملتزمون بإعادة جميع الأسرى المتبقين إلى ديارهم".