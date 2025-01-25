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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لمرورها بأزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها قفزاً من الطابق الثالث بأبو النمرس

أرشيفية
أرشيفية
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أنهت فتاة في عقدها الثاني حياتها قفزًا من الطابق الثالث بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.


وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها وسط بركة دماء وبسؤال أهلية المتوفاة أفادوا باقدامها علي إنهاء حياتها قفزا من الطابق الثالث لمعاناتها من أزمة نفسية ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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