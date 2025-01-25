في عيدها الـ 73.. الشرطة تهدي المواطنين الورد والشيكولاته بشوارع المنصورة (فيديو)

في لفتة إنسانية مميزة، قام ضباط وأفراد إدارة مرور الدقهلية بتوزيع الشوكولاتة والورود على المارة وقائدي السيارات، احتفالًا بعيد الشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وقد لاقت هذه الهدية ترحيبًا كبيرًا من المواطنين، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة، حيث ردوا بالتهنئة بعيد الشرطة، وهتفوا هتافات "تحيا مصر" و"كلاكسات" السيارات، تعبيرًا عن تقديرهم لما يبذله رجال الشرطة من جهود لحفظ الأمن.

كما حرص عدد من المواطنين على النزول من سياراتهم لالتقاط الصور التذكارية مع الضباط وتوجيه التحية لهم، مما أضفى جوًا من الفرح والاحتفال على هذا اليوم المميز.