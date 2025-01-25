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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول الأسيرات الفلسطينيات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولهن إلى الأراضي المصرية

الدفعة الأولى لتبادل
الدفعة الأولى لتبادل الإسرى
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بوصول الأسيرات الفلسطينيات إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولهن إلى الأراضي المصرية.

وأكدت مصادر فلسطينية بدء دخول مركبات تابعة للصليب الأحمر إلى جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات ضمن صفقة تبادل الرهائن.

وأفادت مصادر ميدانية في غزة بوصول عناصر من حركة حماس إلى وسط المدينة، في إطار الاستعدادات لإتمام عملية التسليم.

من جهتها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلات الأسيرات الإسرائيليات اللواتي سيتم إطلاق سراحهن اليوم السبت تلقين إشعارًا يفيد بأن الإفراج عنهن سيجري حوالي الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

في المقابل، أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين وجود خلل في قائمة أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، والتي تسلمتها حركة حماس.

وأوضح المكتب أن الجهات الفلسطينية المختصة بدأت اتصالاتها مع الوسطاء لمعالجة هذا الخلل.

كانت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين قد حذرت في وقت سابق، عبر متحدثها الرسمي، من محاولات إسرائيلية للتلاعب بقوائم الأسرى، مشيرة إلى عدم الثقة في البيانات الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية بخصوص أسماء الأسرى الفلسطينيين المشمولين في صفقة التبادل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه ضمن بنود وقف إطلاق النار.

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