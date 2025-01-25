ضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم وفول صويا في حملات تفتيشية بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية باستمرار التعاون بين الإدارات التموينية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف قطاعات المحافظة للتصدي لمحاولات تداول السلع المدعمة بالسوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاءت تكليفات محافظ الجيزة خلال إطلاعه على نتائج جهود مديرية التموين خلال شهر باجتماع المجلس التنفيذي، حيث أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية عن ضبط 17 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 2439 محضر تمويني بأحياء العجوزة وجنوب والدقي والهرم وإمبابة والمنيرة و6 أكتوبر ومراكز أوسيم وأبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحاضر تنوعت ما بين 1872 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والمستودعات، وتحرير 15 محضر لمستودعات البوتاجاز لعدم الالتزام ببيع المنتجات بالأسعار المعلنة والتصرف في المقررات والحصص التموينية و89 محضر للبدالين التموينين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لعدم الالتزام بصرف المقررات التموينية للمواطنين وتجميع بطاقات صرف مدعمه و463 محضر خلال الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر.

وأوضح تقرير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، أنه في مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط 6 طن و925 كجم أرز بلدي وبسمتي ومكرونة وسكر وزيت مجهولة المصدر وضبط 3 طن فول صويا.

وفي مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ولضمان وصول الدعم لمستحقيه تمكنت الحملات من ضبط 5 طن و440 كجم دقيق بلدي مدعم بمخبز سياحي ودقيق فاخر وردة ناعمة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 30 كيلو تمور، وضبط 540 كيلو ملح طعام، و190 كيلو طحينة، و216 قطعة كيك منتهية الصلاحية، و150 كيلو جبنة موتزاريلا، و412 كيلو مصنعات لحوم ودواجن، و475 كيلو عدس و140 كيلو توابل و1144 عبوة سجائر مجهولة المصدر.

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز تم ضبط 16 أسطوانة بوتاجاز منزلي بالهرم والمنيرة و6 أكتوبر وفي مجال البدال التمويني تم ضبط 389 بطاقة تموينية صرف مدعمة بالحوامدية والبدرشين والعياط.