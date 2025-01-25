تحرير أكثر من 200 محضر لمخالفات بالأسواق ومخابز ومستودعات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والمخابز والمستودعات والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 144 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 49 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 36 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 12 محاضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و4 محاضر للتوقف عن الإنتاج خلال ساعات العمل، 10 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية، 3محاضر لتجميع 22 جوال دقيق مدعم بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضرين ضد المسئولين عن محلات السلع الغذائية والأمن الغذائي لحيازتهم وعرضهم للبيع مواد غذايئة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 10 كجم من الجبن الرومي، 9 كجم من اللانشون ومصنعات اللحوم، و5 كجم من الدواجن المجمدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

بينما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بيع السجائر لحيازتهم سجائر أجنبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على شرعية دخولها البلاد، حيث تم ضبط 90 علبة سجائر مهربة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شملت الحملات تحرير محضر ضد القائمين على إدارة طلمبات تموين سيارات غير مرخصة، حيث تم ضبط 200 لتر سولار غير قانوني، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفيما يخص مستودعات البوتاجاز، تم تحرير محضرين ضد المخالفين لقيامهم بغلق المستودعات خلال ساعات العمل الرسمية، مما يؤثر على توافر أسطوانات الغاز للمواطنين، كما تم تحرير محضر ضد مسؤول إحدى محطات الوقود لعدم الاحتفاظ بسجل معتمد بحركة الرصيد والوارد والمنصرف من المواد البترولية.

وضمن الجهود الرقابية على قطاع الجزارة، تم ضبط 60 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم تحرير محضر ضد الجزارين المخالفين، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لممارستهم النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرًا للعاملين بمجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، إلى جانب 11 محضرًا آخر ضد أصحاب محلات تجارية لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار المنتجات.