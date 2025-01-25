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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص بالكامل واستكمال إنتاج السكر من القصب المستهدف

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استئناف العمل بمصنع سكر أبو قرقاص هذا العام، بعد توقفه خلال الموسم الماضي. 

وأكدت الوزارة أن المصنع استقبل كميات القصب المستهدفة وتم تشغيله بنجاح وفق خطة الإنتاج الموضوعة، مع الانتهاء من إنتاج السكر لهذا الموسم.

وأشارت الوزارة إلى تشغيل خمسة مصانع أخرى تابعة، وهي مصانع كوم أمبو، وإدفو، وأرمنت، وقوص، ونجع حمادي، لتلبية احتياجات السوق المحلي. 

كما أكدت الوزارة بدء تشغيل مصنع جرجا اعتبارًا من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، ضمن خطة موسعة لتغطية موسم قصب السكر الحالي.

وأوضحت الوزارة، أن المصانع تعمل وفق استراتيجية تركز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من محصولي قصب السكر، حيث تم تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع التابعة بكفاءة عالية لإنتاج السكر المحلي.

كما أكدت الوزارة أن عمليات التوريد تمت هذا الموسم وفق الآليات الحكومية المعتمدة، بما يضمن استقبال الكميات المخصصة للتشغيل، وتم التنويه إلى وجود جهود مستمرة لضمان تحقيق التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، بهدف الحفاظ على حقوق المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القصب للمصانع الوطنية.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة التموين على التزامها الكامل باستقرار سوق السكر المحلي، سواء من خلال تعزيز الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى الاستيراد عند الحاجة، بما يضمن توافر السلعة للمستهلكين بأسعار مناسبة.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية لتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الموارد الوطنية، بما يسهم في تحقيق أمن غذائي مستدام.

وزارة التموين موسم قصب السكر الحالي مصانع كوم أمبو