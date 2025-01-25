تجهيزات فلسطينية لعودة النازحين إلى غزة وشمال القطاع

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأجواء في غزة تشهد تحضيرات واسعة لاستقبال النازحين الفلسطينيين الذين سيتوجهون إلى مدينة غزة والشمال، مشيرًا إلى أن الطريق الساحلي "شارع الرشيد" قد تم تخصيصه لهذه العودة.

وأضاف “جبر”، أن الفلسطينيين يستعدون للسير على الأقدام لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات، وصولًا إلى المناطق الغربية والجنوبية من غزة، حيث ينتظرون لحظة الانسحاب الإسرائيلي وفقًا للجزء الثاني من الصفقة.

وأشار، إلى أن هناك طريقًا آخر، وهو " صلاح الدين"، الذي خصص للمركبات لتسهيل التنقل بين المناطق الجنوبية والشمالية في غزة.

وأوضح أن العودة ستكون محورية للفلسطينيين في الجنوب والشمال، مؤكدًا أن الأنباء تشير إلى أن الحركة ستكون مقتصرة على التنقل من المناطق الجنوبية إلى الشمالية فقط في المرحلة الحالية.