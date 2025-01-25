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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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فضائيات

لماذا لم تدخل أية مساعدات إنسانية اليوم إلى قطاع غزة؟

معبر كرم أبوسالم
معبر كرم أبوسالم
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قال همام مجاهد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن المعابر تغلق كل يوم سبت من الناحية الإسرائيلية وبالتالي لم تدخل مساعدات إنسانية اليوم إلى داخل قطاع غزة لكن الجميع ينتظر الآن الـ70 من الأسرى الفلسطينيين  الذين من المنتظر أن يخرجوا من معبركرم أبو سالم.

وأضاف «مجاهد»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن معبر رفح لا يبعد سوى كيلومترين أثنين عن معبر كرم أبو سالم، وبالتالي أقل من ساعتين وتصل الحافلة التي تقل 70 من الأسرى الفلسطينيين الذين سوف يخرجون خارج الأراضي الفلسطينية بحسب اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وتابع: «الأمور في معبر رفح في أتم الاستعداد في انتظار حافلة الأسرى الفلسطينيين وسوف تخرج من كرم أبو سالم وسوف تدخل إلى هنا وسف يتم استقبالهم داخل معبر رفح وهناك حضور من قبل السفارة الفلسطينية مع انشتار سيارات الإسعاف داخل المعبر  وهناك العديد من الأطباء في انتظار الأسرى».

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