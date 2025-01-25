المشدد 5 سنوات لتاجر مخدرات بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات في الاتجار مخدر الأيس، وحيازة سلاح أبيض مطواة، بمنطقة المطرية.

تعود تفاصيل الواقعة ،بتلقي قسم شرطة المطرية معلومات عن قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم عن اتجاره في المواد المخدرة متخذًا من منطقة عرب غنيم وكرًا لتجارته.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على تاجر مخدرات حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدري الأيس، سلاح ناري ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والسلاح الأبيض بغرض الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.