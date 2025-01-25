الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة المغربي إلياس شوارف

اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة اللاعب المغربي إلياس شوارف جناح فريق سيون السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ووصلت المفاوضات بين النادي الأهلي وسيون السويسري إلى مرحلة متقدمة من أجل ضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية لتدعيم خط الهجوم الأحمر في الميركاتو الشتوي.
وكلف مسؤولو النادي الأهلي، دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، بملف التفاوض مع نادي سيون لحسم صفقة إلياس شوارف.
وكان لامبرتي عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي للحديث عن آخر المستجدات والتطورات في صفقة اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية تمهيدًا لحسم الصفقة بشكل رسمي.
من هو إلياس شوارف؟
- لاعب فرنسي من أب مغربي وأم جزائرية ولُد في حي شاتورو الفرنسي.
- بدأ مسيرته في نادي شاتورو وتدرج في الأعمار السنية حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2019.
- خاض إلياس شوارف 84 مباراة مع فريق شاتورو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي ساهم في 15 هدفًا بمعدل تسجيل 4 وصنع 11.
- انضم إلياس شوارف إلى نادي سيون السويسري موسم 2022 – 2023 وخاض 98 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 17 آخرين.
- يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب والمهاجم.