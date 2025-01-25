في ذكرى عيد الشرطة.. الداخلية تنشر فيديو يرصد إنجازات الوزارة خلال عام

نشرت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلمًا تسجيليًا، يبرز جهود الوزارة على مدار عام في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ ٧٣.

هذا وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال احتفال عيد الشرطة، إن أجهزة الوزارة تكثف جهودها لمواجهة كل صور الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم المخدرات.

وأضاف أن العصابات الإجرامية اتخذت أنماطًا جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية، وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدى لتلك الجرائم وضبط عناصرها.

https://youtu.be/NxqFyu3YHDE?si=Yj7MQT6qwmoSpqpn