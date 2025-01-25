ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في ذكرى عيد الشرطة.. الداخلية تنشر فيديو يرصد إنجازات الوزارة خلال عام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلمًا تسجيليًا، يبرز جهود الوزارة على مدار عام في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ ٧٣.

هذا وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال احتفال عيد الشرطة، إن أجهزة الوزارة تكثف جهودها لمواجهة كل صور الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم المخدرات.

وأضاف أن العصابات الإجرامية اتخذت أنماطًا جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية، وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدى لتلك الجرائم وضبط عناصرها.

https://youtu.be/NxqFyu3YHDE?si=Yj7MQT6qwmoSpqpn

 

 

فيديو وزارة الداخلية احتفال عيد الشرطة