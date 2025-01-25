الاحتلال يبدأ بالإفراج عن الأسرى من سجني عوفر والنقب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى بدأت بالإفراج عن الأسرى من سجن عوفر غرب مدينة رام الله.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بدء نقل الأسرى الفلسطينيين من سجن كتسيعوت في صحراء النقب، تمهيدا لوصولهم لمعبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة.

في الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنها تستعد لاستقبال 16 أسيرا فلسطينيا من سكان القطاع.

سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أربع مجندات إسرائيليات محتجزات لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.