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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة سرقة حقيبة سيدة وإصابتها بالسلام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين السجن المشدد 15 سنة، لقيامهم بسرقة هاتف ومبلغ مالي من سيدة بالإكراه وألزمتهم المصاريف بمنطقة السلام.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة السلام، بلاغًا من سيدة مُصابة بجرح قطعي في الجسم تعرضها للسرقة بواسطة شخصين، وتبين من الفحص أن شخصين أشهرا في وجهها سلاح أبيض كتر لسرقة حقيبتها، أثناء سحب مبلغ مالي أمام أحد البنوك وتعدّيا عليها وأحدثا إصابتها.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القبض على المتهمان سيدة م صابه معاقبة عاطلين السجن المشدد15 سنة السلام قسم شرطة السلام