مكتب نتنياهو: لن نسمح بعودة سكان غزة قبل الإفراج عن أربيل يهود

قال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، "إنهم لن يسمحوا بعودة سكان غزة إلى مناطق الشمال "حتى يتم ترتيب الإفراج عن المختطفة أربيل يهود".

وزعم البيان أن "حماس أخلت بالاتفاق حيث كان من المفترض أن تشمل عملية التبادل اليوم 3 مجندات، إلى جانب أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود، وهي الأنثى الوحيدة من المدنيين المحتجزين في غزة".

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أربع مجندات إسرائيليات محتجزات لديها منذ السابع من أكتوبر عام 2023 إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي، ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.