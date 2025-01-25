غدًا.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن انطلاق أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، بمختلف الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق 26 يناير، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية من التعرض للإصابة بتلك الأمراض الوبائية الخطيرة، والعمل على تجنب آثارها المدمرة على صحة المواطنين، وحياتهم اليومية، واقتصادهم.

وأكد المحافظ، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة للقائمين على حملة التحصين، لتحقيق المستهدف منها، لافتًا إلى أهمية توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات "الأغنام والماعز" بأهمية التحصين، لحماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

فيما أوضح الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تستهدف تحصين 81428 رأس ماشية من الأبقار، و56277 رأس من الأغنام والماعز، بإجمالي 137705 رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدى وجدري الأغنام.

وأضاف، أنه يشارك في الحملة 94 فريقًا طبيًا بالوحدات البيطرية، ويجوبون الشوارع والقرى، لخدمة مربي الماشية وأصحاب المزارع الحيوانية والوصول إلى جميع المناطق المستهدفة، إضافة إلى فرق المتابعة من مديرية الطب البيطري والإدارات البيطرية، لمتابعة أعمال الحملة بكافة مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى استمرار أعمال لجان الإرشاد البيطري فى توعية المواطنين، ودعوتهم للإقبال على لجان التحصين المنتشرة في القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة.