بولندا تبحث سبل تعزيز التعاون الأمني مع ليتوانيا

بحث رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مع نظيره الليتواني جينتوتاس بالوكاس، سبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، ومشاريع البنية التحتية.

وذكر (راديو بولندا) الناطق باللغة الإنجليزية، اليوم السبت، أن رئيسي وزراء البلدين أكدا خلال اتصال هاتفي على أهمية إنجاز مشاريع البنى التحتية المشتركة بشكل سريع وأكثر كفاءة مثل مشروع السكك الحديدية "ريل بالتيكا" ومشروع الربط الكهربائي "هارموني"، مضيفا أن الجانبين ناقشا كذلك رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي وسبل دعم أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، ذكر بيان لرئاسة الوزراء الليتوانية - جاء في أعقاب الاتصال - أن بالوكاس، شدد على أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين فيلنيوس ووارسو والشراكة الاستراتيجية بينهما ومصالح البلدين المتداخلة في العديد من القضايا تعد ذات أهمية كبيرة لخلق منطقة آمنة ومرنة وذات ديناميكية اقتصادية.

ولفت بالوكاس، إلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل تعزيز الدفاع، على الصعيد الإقليمي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا.