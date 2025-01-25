خلافات الجيرة.. عبد الحليم علي يتهم جيرانه بالسب والقذف

بدأت نيابة المقطم الجزئية، التحقيق في واقعة اتهام نجم الزمالك السابق، عبد الحليم علي، لجيرانه بالسب والقذف، بسبب الأسانسير.

وتبين من التحقيقات أن عطلا وقع المصعد واجتمع السكان لحل المشكلة، وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهم جميعًا، ثم تعدى بعضهم لفظيًا على اللاعب، مما دفعه للتوجه إلى قسم الشرطة وتقديم بلاغ رسمي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان صحة الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي بفريق مودرن سبورت، يفيد نشوب مشادة كلامية مع بعض جيرانه بعقار محل سكنه بسبب خلافات بينهم على الأسانسير، وتعديهم عليه بالسب والقذف.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عبد الحليم علي وجيرانه بسبب خلافات على أسانسير العقار، فقاموا بالتعدي عليه بالسب والقذف.

