يوسف شاهين.. فلسفة إخراجية لم تفك شفراتها بعد

تحل اليوم الموافق ٢٥ يناير، ذكرى ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، والذي رحل عن عالمنا بعد أن ترك بصمات إخراجية بأعمال سينمائية، وصلت ونافست على مستوى المهرجانات العالمية.

البداية والنشأة

عشق المخرج يوسف شاهين مدينة الإسكندرية حيث نشأ فيها، ووصلت حالة العشق أن قام بإخراج عدد من الأعمال التي تحمل اسم المدينة، وبسبب سحر شواطئ المدينة الأكثر سحراً، غازلت الطبيعة خيال الطفل يوسف شاهين، وعشق الفن ولكن لم يتخيل أن يكون مخرج، وكان عشقه للتمثيل أكبر.

نور الشريف يتحدث عن شاهين

كشف الفنان الراحل نور الشريف، كثير من التفاصيل عن المخرج يوسف شاهين، وأكد أنه كان مشع بالفن، وله بريق خاص في خلف الكاميرا وأمامها.

وتابع نور الشريف أن قوة يوسف شاهين في الأداء التمثيلي، كان نصل للمرحلة التي تجعل الفنان يقلد شاهين بعد شرح الأخير له للمشهد، وهو ما يؤكد مدى قدرات شاهين التمثيلية.

واختتم نور الشريف حديثه أن شاهين مخرج صاحب رؤية مختلفة عن غيرة، وله بصمات إخراجية تقدم أفكار تشتبك مع العقل.

مدرسة يوسف شاهين الإخراجية

يعتبر المخرج يوسف شاهين، أحد أهم مخرجي مصر والعالم العربي، وقدم عدد كبير من الأعمال السينمائية الهامة، واشتهرت أعماله بأفكار فلسفية ورسائل ورؤية إخراجية، في كثير من الأحيان كان الجمهور لا يصل إلى فك شفراتها، ولا حل ألغاز أفكارها وأطروحتها، وظلت هناك علاقة شد وجذب فني بين الجمهور وأعمال المخرج يوسف شاهين.

أبرز أعماله الفنية

قدم المخرج يوسف شاهين عدد كبير من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم "الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، العصفور، الناس والنيل، حدوتة مصرية، وداعاً بونابرت، المصير، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، الآخر، العاصفة، هي فوضى".

جوائز وتكريمات

حصد المخرج يوسف شاهين عددا كبيرا من الجوائز والتكريمات لأهم الفعاليات الفنية والمهرجانات العالمية، وأبرزها:

جائزة اليونسكو من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

جائزة فرانسوا كاليه من مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلم الآخر.

الإنجاز العام من مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلم المصير.

الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي عن فيلم إسكندرية ليه.