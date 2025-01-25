محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة

فى أجواء وطنية تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة ، قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وأيضاً لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73 حيث رافقه فى زيارته نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، وبحضور القيادات الأمنية والجامعية والدينية والتنفيذية.

محافظ أسوان يهنيء مدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 ، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعاً عن الوطن ، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

لافتاً إلى أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كافة أجهزتها لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة ، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان ، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء.

وفى نهاية زيارته قدم محافظ أسوان درع المحافظة لمدير الأمن تقديراً لجهود الشرطة فى خدمة المواطنين.

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