ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يهنئ مدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة

محافظ أسوان يهنيء
محافظ أسوان يهنيء مدير الأمن والقيادات الأمنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى أجواء وطنية تعكس قوة التلاحم وصلابة الجبهة الداخلية بين الشعب والجيش والشرطة ، قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة للواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، وأيضاً لقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمقر مديرية الأمن بمدينة أسوان الجديدة وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة الـ 73 حيث رافقه فى زيارته نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، وبحضور القيادات الأمنية والجامعية والدينية والتنفيذية.

محافظ أسوان يهنيء مدير الأمن والقيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73

رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن هذه الزيارة تأتى عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل الغاشم عام 1952 ، ليتوج ذلك مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن رجال الشرطة جسدوا ملاحم من البطولات والتضحية بالروح والنفس دفاعاً عن الوطن ، وحماية أراضيه ليصبح واحة للأمن والإستقرار بفضل العيون الساهرة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

لافتاً إلى أن الجمهورية الجديدة تشهد ملحمة من التناغم بين كافة أجهزتها لعبور التحديات وإستكمال مسيرة البناء والتنمية فى كافة مناحى الحياة ، وهو ما يتجسد فى التنسيق والتعاون المستمر والمتواصل بين المحافظة ومديرية الأمن ومختلف الأجهزة الأمنية لتحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعى فى جميع أنحاء أسوان ، وهو ما يشعر به المواطنين والزائرين والسائحين على حد سواء.

وفى نهاية زيارته قدم محافظ أسوان درع المحافظة لمدير الأمن تقديراً لجهود الشرطة فى خدمة المواطنين.

1000179789
1000179789
1000179788
1000179788
1000179787
1000179787
1000179784
1000179784
1000179785
1000179785
1000179786
1000179786
عيد الشرطة الـ 73 عيد الشرطة محافظ أسوان مدير أمن أسوان أخبار محافظة أسوان