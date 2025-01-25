هاني أبو ريدة يتوجه إلى المغرب لحضور اجتماعات الكاف وقرعة بطولة إفريقيا

يغادر المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم القاهرة، اليوم السبت، متوجهًا إلى المملكة المغربية لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي يعقد غدًا الأحد بمدينة الرباط، بوصفه عضوًا بالمكتب التنفيذي لـ"كاف".

كما يحضر أبو ريدة في اليوم التالي مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب في ديسمبر ويناير المقبلين بمشاركة المنتخب الوطني الذي تأهل إلى نهائياتها.

كما يحضر مراسم قرعة أمم إفريقيا أيضًا حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب اللذان يغادران القاهرة غدًا.