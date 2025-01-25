ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

محافظ بورسعيد ومدير
محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وضع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إكليلا من الزهور، اليوم السبت، على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بإدارة قوات الأمن، وذلك في إطار احتفالات عيد الشرطة الـ73، تكريمًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

 

 

محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

 

بالصور.. محافظ بورسعيد ومدير الأمن يضعان إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة 

 

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالتضحيات البطولية التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن، مؤكدا على أن رجال الشرطة سيظلون رمزًا للعطاء والتفاني في خدمة الوطن ويضربون أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء.

كما أعرب عن امتنانه للجهود المتواصلة التي يبذلها جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، قدم مدير الأمن التهنئة لرجال الشرطة وأسرهم بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص للحفاظ على أمن البلاد ومقدراتها.

IMG-20250125-WA0014
IMG-20250125-WA0014
IMG-20250125-WA0017
IMG-20250125-WA0017
IMG-20250125-WA0016
IMG-20250125-WA0016
IMG-20250125-WA0008
IMG-20250125-WA0008
IMG-20250125-WA0005
IMG-20250125-WA0005
عيد الشرطة بورسعيد محافظ بورسعيد مدير أمن بورسعيد 25 يناير