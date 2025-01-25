ضبط موظف صدم شخصًا وتسبب في وفاته بالبساتين

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف لقيامه بصدم شخص بسيارته والتسبب في وفاته بمنطقة البساتين.

وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (موظف - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة ملكه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.