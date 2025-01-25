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السبت 25 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط موظف صدم شخصًا وتسبب في وفاته بالبساتين

المتهم
المتهم
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على موظف لقيامه بصدم شخص بسيارته والتسبب في وفاته بمنطقة البساتين.
وتبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام سيارة مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (موظف - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته السيارة ملكه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية تسبب في وفاته بمنطقة البساتين بمديرية أمن القاهرة القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على موظف التسبب فى وفاته