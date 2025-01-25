ضبط شخصين بالبحيرة لإدارتهما مصنع "غير مرخص" لتصنيع الأسلاك الكهربائية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاملان - مُقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة دمنهور لتصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وتقليد العلامات التجارية المعتمدة دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وعثر بداخل المصنع على (1,5 طن أسلاك كهربائية مختلفة الأنواع مدون عليها علامات تجارية "مقلدة" وآخرى مُعدة للتصنيع - 240 كيلو جرام من مادة البلاستيك الخام - ميزان رقمى - كمية من الملصقات مدون عليها علامات تجارية) ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتصنيع المضبوطات بقصد الغش التجارى وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.