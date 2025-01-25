"الأخويات المريمية في حج روحي لمصر"



قامت الأخويات المريمية من مختلف رعايا الأردن بحج روحي إلى مصر، وذلك ضمن الخطة السنوية المعدة لهذا العام.

حيث أتت هذه الزيارة بهدف تعزيز التوأمة مع الأخويات في مصر "مريم ملكة العالم، فقد التقت الأخويات بالبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وبحضور الأب هديه تامر مرشد المجلس الإقليمي للجيومريه، وكادر المجلس الإقليمي الأخ كامل حلمي رئيس المجلس الإقليمي، الأخ ماجد فوزي نائب الرئيس، والأخت شاديه رفعت الضابط المساعد، والأخ رأفت ابو الغيط ممثل عن المجلس المحلي (مريم ام الفادي)، والأخ سامح كمال الرئيس السابق للمجلس الإقليمي.



وقد ثمنَّ البطريرك على الدور الذي تقوم به الأخويات المريميات في خدمة الكنيسة والمجتمع، إضافة إلى الحج الروحي الذي بدورة يعزز صلة الترابط بين الأخويات في مصر والأردن.



وكما تم لقاء بين الأخويات بدًأ بالقداس الإلهي الذي ترأسه الأب عيمانوئيل صبحي كاهن الرعية. ثم عقد اجتماع مشترك بين الأخويات لتبادل الخبرات، والتعرف أكثر عن الروحانية المريمية لجنود مريم، والنظام السائد للأخويات في مصر.



كما قام الوفد الأردني بجولة حضارية سياحية لمختلف الأماكن الدينية والأثرية (الكاتدرائية المرقسية "مقر قداسة البابا" الكنائس السبعة، الكنيسة المعلقة، مكتبة الاسكندرية، الأهرامات، المتحف المصري، برج القاهرة، النيل).

سائلين أمنا مريم العذراء مواصلة عيش الروحانية المريمية في أردنا الحبيب وشرقنا العزيز.