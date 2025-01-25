تداول 27 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة حيث تم تداول 27000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1229 شاحنة و 145 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 562 شاحنة و 130 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23500 طن بضائع، 667 شاحنة و 15 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين سينا و Alcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهي سينا، امل و Alcudia Express ، بينما تم تداول 2800 طن بضائع و 350 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهي عمان ، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين AMBER M و MOJOUD علي متنهما 11000 طن مواد غذائية تصدير الي الصومال والسودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2025 راكب بموانيها.

