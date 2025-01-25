محسب: مشاركة رئيس الوزراء في برنامج "GEN Z" تعكس حرص الدولة على بناء علاقة شراكة قوية مع الشباب

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشاركة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في برنامج "GEN Z" تحدى الجامعات، أمس، خطوة مهمة تعكس توجه الدولة نحو بناء علاقة شراكة قوية مع الشباب، وإيمانها بقدرتهم على إحداث التغيير المطلوب لتحقيق أهداف التنمية، فضلا عن التأكيد على أن الشباب ليسوا فقط محور اهتمام الحكومة، بل هم شركاء حقيقيون في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، الأمر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين الجانبين.

وقال " محسب"، إن برنامج "GEN Z" يعكس اهتمام الحكومة بدعم الابتكار والأفكار الجديدة التي يمكن أن تُحدث تغييرًا حقيقيًا في المجتمع، لافتا إلى أن البرنامج يُعد مبادرة هامة لدعم الشباب المصري وتسليط الضوء على قدراتهم وإبداعاتهم، خاصة أنه يركز على الفئة العمرية التي تُعتبر المحرك الأساسي للتغيير والتطوير في أي مجتمع، الأمر الذي يعكس حرص الدولة على الاهتمام بالشباب ودعمهم، والاستماع إلى أفكارهم وتقديرهم كقوة أساسية للتنمية.

وأضاف أن البرنامج يعكس رؤية استراتيجية لدي الدولة المصرية لتوظيف طاقات الشباب كمصدر فريد لإبراز صورة إيجابية عن مصر عالميًا، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء خلال الحلقة، كونهم أحد قوى مصر الناعمة، وأهمية العنصر البشري كأصل استراتيجي للدولة، وليس مجرد مورد محلي، الأمر الذي يُبرز رؤية الحكومة لتسخير طاقات الشباب كوسيلة لتعزيز صورة مصر عالميًا في مجالات الإبداع، التكنولوجيا، والفني.

وشدد على أن مشاركة رئيس الوزراء بحد ذاتها تؤكد اهتمام القيادة السياسية بخلق بيئة داعمة ومحفزة للأجيال الصاعدة، سواء عبر منصات مثل البرنامج أو من خلال السياسات الوطنية، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تمكين الشباب، وإشراكهم بشكل أكبر في المشهد العام وابرازهم كمصدر للإلهام والتقدم، مؤكدا أن تصريحات رئيس الوزراء بمثابة رسالة تشجيع وتحفيز، ورسالة مهمة بشأن إيمان القيادة بقدرة الشباب على مواجهة التحديات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر