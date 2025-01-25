«صناعة الشيوخ»: التيسيرات الضريبية والجمركية بمثابة دعم كبير لجميع المشروعات الاستثمارية

أكد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن سياسات الحكومة خلال العام الجديد المتعلقة بمنح المزيد من التيسيرات الضريبية والجمركية تعد بمثابة دعم كبير لجميع المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة.

وطالب المنزلاوي، الحكومة بصفة عامة ووزيري المالية والاستثمار بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المباشرة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية للتعرف عن قرب عن المشكلات والتحديات التي تواجههم واتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتذليلها.

وأشاد المنزلاوي، في بيان له أصدره اليوم السبت، بتصريحات وزير المالية أحمد كجوك التي أكد فيها عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي وإطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل لتوفير السيولة النقدية لهم وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020، معلناً تأييده التام لهذه السياسات المهمة لتشجيع الاستثمار.