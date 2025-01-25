تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عدد من محلات الجزارة والخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة.

محافظ أسوان يتابع سلامة السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين

وكلف الدكتور إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقه المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية ، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح.

التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

ولفت إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نركز على تلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له بإعتبار ذلك فى مقدمة أولويات العمل التنفيذى حتى يتسنى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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