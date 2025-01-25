حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في النزهة

قررت نيابة النزهة، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل، بمنطقة النزهة لقيامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة، في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة النزهة، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وبمواجهته إعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).