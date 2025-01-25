طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن أزمة عمال التشجير

تقدمت النائبة الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن حل أزمة عمال التشجير التابعين لوزارة الزراعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتهم على درجات مالية.

وأوضحت النائبة نيفين الكاتب، خلال طلب الإحاطة، أن هؤلاء العمال يعانون معاناة شديدة، إذ لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 40 إلى 60 جنيهًا فقط، ورغم ذلك يتم التعامل معهم كموظفين ملتزمين بساعات عمل يومية وحضور منتظم.

وطالبت النائبة بعرض طلب الإحاطة على اللجنة المختصة لبحثه ومناقشته واتخاذ قرار فوري لحل مشكلات عمال التشجير الذين يعانون منذ سنوات طويلة.