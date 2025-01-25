ads
السبت 25 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة فيديو تخدير واختطاف طفلة بالسويس

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الادعاء بقيام مجموعة من الأهالي بضبط شخص حال محاولته خطف طفلة باستخدام منديل مخدر بمحافظة السويس.  

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بقيام عدد من الأهالي بضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بمحاولة التحرش بطفلة (9 سنوات) حال تواجدها بمدخل العقار محل سكنها بدائرة قسم شرطة الأربعين. 

بالانتقال والفحص وسؤال الطفلة ووالدها قررا بقيام المتهم بالدخول إلى العقار ومحاولة التحرش بها، ولدى قيامها بالصراخ فر هاربًا إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، وبمواجهة المتهم المذكور أيد ذلك ونفى قيامه بمحاولة تخدير الطفلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم المذكور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي خطف طفلة السويس