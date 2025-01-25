رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وقال في البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى.وأكد رئيس الشيوخ، أن الإسراء والمعراج رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، ندعو الله عز وجل أن يوفقكم في رسالتكم السامية، وأن يديم نعمة الأمن والخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى عليكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والوئام، حفظكم الله وسدد خطاكم.