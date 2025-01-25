تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.. موقف مرموش

يترقب النجم المصري عمر مرموش مشاركته الأولى مع فريقه الجديد مانشستر سيتي، حينما يواجه تشيلسي في قمة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق مانشستر سيتي، اليوم السبت، نظيره تشيلسي على ملعب الاتحاد، في لقاء قد يشهد مشاركة عمر مرموش لأول مرة تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

انضم مرموش إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعقد يمتد حتى صيف 2029، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

بلغت صفقة انتقال مرموش للسيتي 80 مليون يورو، 75 منها كقيمة أساسية و5 ملايين كحوافز ومتغيرات إضافية، وذلك بحسب تقارير صحفية.

قدم مرموش أداء استثنائيًا مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، وذلك قبل رحيله إلى مان سيتي ليرتدي القميص رقم 7، ويحصل على راتب يقدر بـ10 ملايين يورو بعد الضرائب.

خاض مرموش أول تدريب له مع مانشستر سيتي أول أمس الخميس، وقدم مستوى جيدًا، ليدخل ضمن قائمة مباراة تشيلسي المنتظرة.

يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة وفي رصيده 40 نقطة.

وتوقعت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن يكون تشكيل مانشستر سيتي الأساسي ضد تشيلسي بدون عمر مرموش، ليتواجد على مقاعد البدلاء، ويصبح أحد الأوراق الرابحة لدى جوارديولا من دكة الاحتياط.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس، جوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين، كيفين دي بروين

وفي الهجوم: جاك جريليش، إيرلينج هالاند، سافينيو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر مرموش، كارسون، ويلسون إبراند، ماكاتي، بيروني، سيمبسون بوسي، أوريلي، أورتيجا، جون ستونز، فيتور ريس، عبد القادر خوسانوف.