«إي آند مصر» أفضل بيئة عمل للموظفين لعام 2024 إقليميًا والثالثة عالميًا

حصلت شركة إي آند مصر، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أفضل جهة عمل في مصر والشرق الأوسط، حيث حصلت على المركز الأول إقليميًا (#1) والمركز الثالث عالميًا (#3) ضمن جوائز "أفضل بيئة عمل" (Best Places to Work) لعام 2024.

يعكس هذا التكريم نجاح الشركة في بناء بيئة عمل استثنائية تضع رفاهية الموظفين و تطويرهم المهني على رأس أولوياتها، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في السوق.

وتتميز شركة إي آند مصر بتوفير بيئة عمل متكاملة تضمن تنمية مهارات الموظفين وتحسين صحتهم النفسية والجسدية، كما تحرص الشركة على تقديم مجموعة واسعة من الامتيازات تشمل حلولاً مالية مبتكرة، وخدمات رقمية متطورة، وظروف عمل مرنة تلبي احتياجات وتطلعات موظفيها، كما تُولي إي آند مصر اهتماماً خاصاً بتعزيز العمل الجماعي وبناء علاقات مهنية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مما أهلها لحصد هذه الجائزة.

أكدت داليا الجزيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية و الشئون الإدارية بشركة إي آند مصر، عن سعادتها بهذا الإنجاز قائلة: "فخورون جدًا بهذا التكريم الذي يؤكد التزامنا تجاه موظفينا، ونؤمن بأن الاستثمار في كوادرنا البشرية هو مفتاح نجاحنا واستمراريتنا، ونعمل طوال الوقت على توفير بيئة عمل تمتاز بالتنوع والشمول وتُشجع على الابتكار والتعاون وتُمكّن الموظفين من التقدم وتحقيق طموحاتهم".

وأضافت “الجزيري”: "في ظل التحول الذي تشهده إي آند مصر لتصبح شركة تكنولوجية متكاملة، نُدرك أهمية دور موظفينا في تحقيق هذا التحول، ومن هنا، نلتزم بتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة ومبادرات تعزز القيادة والإبداع، مع بناء ثقافة عمل قائمة على التعاون والثقة، مدعومة بأحدث الأدوات التكنولوجية لضمان كفاءة الأداء ومرونته".

جدير بالذكر أن فوز إي آند مصر بجائزة "أفضل بيئة عمل" يأتي في وقت تعكف فيه الشركة على تنفيذ خطط طموحة للتوسع والابتكار في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز من مكانتها كشركة رائدة في السوق المصري، وتستمر الشركة في تقديم مبادرات رائدة تهدف إلى تمكين موظفيها من تحقيق أقصى إمكانياتهم بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية.