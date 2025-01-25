انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي بالجيزة.. غدًا

أعلنت محافظة الجيزة، انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي والأغنام والماعز ضد مرض جدري الأغنام على مستوى جميع القرى بأنحاء المحافظة على أن تبدأ فعاليات الحملة غداً الأحد الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٥ .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة أنهت كافة استعداداتها لانطلاق الحملة، وذلك بتوفير مستلزمات التحصين من لقاحات وأدوات تسجيل وترقيم الحيوانات والتجهيزات الطبية البيطرية من ثلاجات لحفظ وتداول اللقاح ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على الوحدات القروية بالتعاون مع وحدات الطب البيطري لتحقيق أهداف الحملة القومية على الوجه الأكمل لتعظيم الاستفادة القصوى من الحملة للمربين.

وأشار إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المبذولة لتنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.