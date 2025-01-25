رئيس جامعة سوهاج يهنئ السيسي بمناسبة عيد الشرطة 73

بعث الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 73، مقدماً أسمى عبارات التحية والتقدير والاعتزاز لقيادات ورجال وأفراد الشرطة البواسل وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذين تجسدت فيهم قيم التضحية والفداء للدفاع عن تراب الوطن، وضربوا أورع الأمثلة فى أداء الواجب الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار أراضيه.

وفى مستهل كلمته، توجه النعماني، باسم مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، بخالص التهاني بالذكري 73 لعيد الشرطة، ذلك اليوم الجليل الذي يوافق ذكرى غالية فى سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التى قدم فيها أبطال الشرطة المصرية حياتهم ثمناََ للدفاع عن كرامة وعزة بلادهم.

وأكد النعماني، أن مصر تقدر تضحيات رجال الشرطة فى الأعوام الأخيرة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والأفكار الهدامة التى تعوق مسيرة التنمية، وتحفظ لهم الجميل في تهيئة الأجواء المناسبة لاستمرار جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، واستكمال طريق الإصلاح والبناء لتثبيت أركان الجمهورية الجديدة، وتحقيق آمال المصريين فى مستقبل مشرق يوفر فرصًا متساوية فى الحياة الكريمة لكل المواطنين، داعيًا المولى عز وجل أن يديم التوفيق والسداد لقائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن تظل مصرنا العزيزة وطناََ آمناََ مستقراََ، رمزاََ للعزة والخير والسلام.