موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول محافظة البحيرة

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024-2025 في محافظة البحيرة، بعد الانتهاء من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير، حيث أجريت الامتحانات لأول مرة بنظام البوكلت لطلاب الشهادة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2024-2025، فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات المخصصة، متوقعًا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية مع بداية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024-2025، يوم السبت الموافق 18 يناير واستمرت حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، شهدت تجهيز 575 لجنة في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألف و867 طالب وطالبة، مشيرًا إلي إنه تم بالتنسيق مع الوحدات المحلية رفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

يذكر أن الدكتورة جاكلين عازر قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلًا من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عبر البوابة الإلكترونية، يمكنك اتباع الخطوات التالية: