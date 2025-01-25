قدموا أصنافًا على طراز فرعوني.. مصر تشارك في بطولة كأس العالم للطهاة 2025 بفرنسا

تشارك مصر اليوم ضمن 18 دولة في النهائيات والذى يقام خلال يومى 24 و25 يناير الجارى في ليون بفرنسا، ويعد كأس العالم للحلويات هو حدث دولي فريد ومميز من نوعه، يجمع أفضل وأكبر المواهب في صناعة الحلويات من كل دول العالم، وخلال المسابقة، يظهر ثلاثة من طهاة الحلويات وهم متخصصون في صناعة حلوى المثلجات، وخبير في صناعة السكر، وخبير في صناعة الشوكولاتة لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة المهنة ، وفقا لما أشار اليه موقع " cmpatisserie".

والهدف من كأس العالم للحلويات هو إحداث طفرة حقيقية في فن صناعة الحلويات، حيث يجتمع عدد كبير من شيفات ومتخصصين من كل أنحاء العالم، ويتيح لهم منصة كبيرة لعرض مواهبهم وخبراتهم وتراثهم الثقافي كما تهدف إلى الحفاظ على البيئة.

وتهدف المسابقة علي تطوير فن صناعة المعجنات والحلويات ، وتتنافس 18 دولة من ضمنهم مصر على لقب بطل العالم للحلويات عن موضوع مشترك وهو" التراث الوطني" والذى يكرم المشاركين الفائزين في الحفل وإعطائهم لتكريم بلدهم وثقافتهم من خلال إبداعاتهم وتركز المسابقة على الثقافة والهوية الوطنية.

ويشترط على الفرق المشاركة في المسابقة أن تجمع بين الخبرة الفنية والذوق الفني والمشاركة الجماعية لعرض الرموز الثقافية والكنوز الطهوية لوطنها والتى تتميز بإبداعات الطهي لعادات وتقاليد شعبه في الأكلات والحلويات، وعن قصة البلد وتقاليده وروح شعبه.

وحرص الفريق المصرى المشارك والمكون من الشيف سيدهم حامد ووائل محمد وأحمد عبد الناصر على تقديم أصناف من الحلوى الشرقية مثل الكنافة بالشوكولاتة وأصناف متميزة على هيئة أشكال فرعونية مصرية أصيلة .

كأس العالم للحلويات 2025بفرنسا