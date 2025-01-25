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السبت 25 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بأسلوب كسر الزجاج.. سقوط لص السيارات في النزهة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض علي عاطل، بمنطقة النزهة لقيامه بسرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج.

ونجحت قوة أمنية بالقاهرة، في ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة النزهة ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلته سيئة النية (مالكة مخبز -مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث). 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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