مركز النيل للإعلام ينظم ندوة تعريفية بعنوان «الاصطفاف الوطني» بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ضرورة الاصطفاف الوطنى كواجب لا غنى عنه لكل مواطن محب لوطنه فى الوقت الذى أصبحت فيه المؤامرات الخارجية تستهدف زعزعة استقرار الدول، وإنه ليس مجرد شعار يُرفع بل هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوى قادر على مواجهة أعدائه.

ومن جانبه أوضح دسوقي عبد الله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق قيام مركز النيل للإعلام بتنظيم ندوة تعريفية بعنوان «الاصطفاف الوطنى واجب وطني» في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى تحت شعار "اتحقق - قبل ما تصدق" بحضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وذلك بهدف التصدى للشائعات والحملات التى تستهدف زعزعة الأمن القومى والثقة فى المؤسسات الوطنية.

وخلال الندوة أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أهمية ضرورة الاصطفاف الوطنى الكبيرللشعب المصرى حول قيادته و جيشه والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة المصرية، وذلك لإفشال كل المؤامرات من جانب أعداء الوطن والتى تهدف للنيل من الدولة المصرية وشعبها.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أهمية تنمية الوعى لدى الشعب المصري والوقوف صفاً ويداً واحدة فى مواجهة أى محاولات تهدف لزعزعة استقرار الدولة ووقف مسيراتها التنموية.

موضحاً ضرورة تحقيق نهضة شاملة فى جميع المجالات وإقامة المشروعات العملاقة ووضع الخطط الاستراتيجية لبناء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى راهن على وعي الشعب المصرى العظيم وعمق الهوية الوطنية لديه من قيم وولاء وانتماء نحو الوطن من أجل الحفاظ على ثبات واستقرار الدولة المصرية.