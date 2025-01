تصدر فيلم الكوميديا "One of Them Days" للمخرج لورانس لامونت، إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

وبلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 17 مليون دولار، حصدها من صالات السينما في أمريكا الشمالية، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الفيلم عقب طرحه بالأسواق الأجنبية حول العالم. وفق موقع بوكس أوفيس موجو.

تكتشف الصديقتان المقربتان (درو) و(أليس) أن حبيب الأخيرة أنفق أموالهما الخاصة بالإيجار، فينطلقا في رحلة تتخطى كافة الحدود في سبيل تجنب طردهما من السكن.