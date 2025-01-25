حتي لا ننسي.. الشهيد محمد مبروك بطل استشهد فداء للوطن

ضمن الاحتفالات المبهجة بعيد الشرطة الذي تتجلى من خلاله بطولات وتضحيات رجال الأمن، فإنه من الواجب علينا أن نتذكر شهداء الواجب الوطني الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم ومن بين هذه الأسماء التي حفرت ذكراها بحروف من نور الشهيد محمد مبروك بطل حقيقي قدم حياته فداء للوطن..

كان الشهيد مبروك على رأس فريق مكافحة الإرهاب، وقام بكشف العديد من المؤامرات التي كانت تستهدف أمن واستقرار مصر، لا سيما تلك التي كانت تحاكها جماعة الإخوان الإرهابية.

و لعب دورًا حاسمًا في كشف قضية التخابر الكبرى، التي تورط فيها قيادات إخوانية بارزة، بما في ذلك الرئيس المعزول محمد مرسي.

لم يتردد الشهيد في التضحية بحياته دفاعًا عن الوطن، واستشهد وهو يؤدي واجبه الوطني.

أصبح الشهيد مبروك رمزًا للشجاعة والإخلاص، وقدوة للشباب المصري.

تم استهداف الشهيد مبروك بسبب دوره الكبير في مكافحة الإرهاب، وكشفه للمؤامرات التي كانت تحاك ضد مصر. فقد كان يشكل عقبة كبيرة أمام مخططات الجماعات الإرهابية.



بعد استشهاده، تم تكريمه وتقدير بطولاته، وحمل اسمه العديد من الشوارع والمؤسسات. كما تم إنتاج أعمال فنية ودرامية تحكي قصته، لتبقى ذكراه حية في قلوب المصريين.



نتذكر الشهيد مبروك لأنه كان بطلًا حقيقيًا، قدم تضحيات جسام من أجل وطنه. قصته تلهمنا جميعًا لنكون أكثر وطنية وإخلاصًا.

