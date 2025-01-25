حملات مكبرة على الأسواق في البحيرة| صور

وجه الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية في جميع أنحاء المحافظة.

وأسفرت هذه الحملات التفتيشية التي نفذها مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية في عدد من المراكز عن نتائج مهمة، بإشراف الدكتور سامح عبداللطيف، وكيل المديرية، والدكتورة هالة عبدالرازق، مدير عام الوقائي والرعاية الأساسية، وبمتابعة الدكتور أحمد حراز، مسؤول قسم مراقبة الأغذية، وبرئاسة محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية بالمديرية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وقاد مفتشون في إدارة الصحة بإدكو حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي سياق متصل، نفذ مفتشون في إدارة الصحة بدمنهور حملات تفتيشية أخرى أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في مناطق مختلفة بالمحافظة.